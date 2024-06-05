型染と紋　小島悳次郎 作品集

大型本。少しカビ臭い感じがします。古い本です。ヤケ、スレ、シミ、ヨレ、破れなど、かなりの傷みや使用感があります。長らく自宅保管していた中古本です。傷みをご理解の上ご検討ください。大きさによって配送方法を変更する場合があります。ご了承くださいませ。



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