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\u0026TEAM ユニバ　抽選特典イベント直筆サイン入りトレカ　HARUA
商品番号 W72978958097
商品名

\u0026TEAM ユニバ　抽選特典イベント直筆サイン入りトレカ　HARUA
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 4,300 円
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商品詳細

\u0026TEAM【FirstHowling:WE】ユニバ　抽選特典イベント直筆サイン入りトレカ　HARUA確認のために一度開封しているため、初期傷等ご理解のうえご購入お願いします。折れ曲がり防止や水濡れ対策として、スリーブ+厚紙などで補強+防水加工して普通郵便にて発送します。即購入⭕️※万が一の初期カスレや外装のカスレなどが稀にある場合がございますので、ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。エンチーム　エンティム\u0026AuditionケイKニコラスNICHOLASウィジュEJタキTAKIフウマFUMAユウマYUMAハルアHARUAジョーJOマキMAKI
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