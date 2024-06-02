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商品詳細
お値下げ、バラ売りご遠慮下さいm(__)m2023年9月27日にメルカリにて一読されたのみの物を購入し、2回程読みました☆帯にヨレあります☆その他は美品だと思いますが、あくまで中古品の為、神経質な方の購入はご遠慮下さいm(__)mプチプチに包んで防水加工して発送予定です(o・ω・o)
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