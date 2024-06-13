★宇宙戦艦ヤマト 全5巻/宇宙戦艦ヤマト完結編 DVD

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宇宙戦艦ヤマト全5巻と宇宙戦艦ヤマト完結編のセットになります。レンタル落ちになりますが、状態はキレイです。ケースはつきません。完結編はケース付きです。パッケージとdiskのみの発送になります。diskは不織布ケースに入れます。【お願いです】コメントのやりとりに時間がかかったり（24時間以上放置）、コメント逃げしたり、入金を迅速に出来ない方、受け取り連絡を迅速にして頂けない方の購入はお断りします。ATM入金の場合は振込日時のご連絡をおねがいします。☆レンタル落ち商品にご理解ある方、宜しくお願いいたします。 全て自宅にて再生確認済みですが再生環境によっては、映像に問題が生じる事がありますので特性をご理解頂いた上でご購入下さい。発送後のキャンセルはすり替え防止の為お断りします。即購入大歓迎です！金額交渉中でも、即購入の方優先します。ディスクにキズ、ジャケットに色褪せなどある場合もございます。レンタル管理シール貼ってあります。他にもDVDやBlu-rayを多数出品しています。複数購入の場合はご相談下さい。#レンタル落ち #レンタルアップ