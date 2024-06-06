雪組 宝塚大劇場公演 かんぽ生命 ドリームシアター ミュージカル・シンフォニア…

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商品詳細
「雪組宝塚大劇場公演かんぽ生命ドリームシアターミュージカル・シンフォニアfff-フォルティッシッシモ-～歓喜に歌え!～/シルクロード～盗賊と宝石～」望海風斗/上田久美子/望海風斗定価:￥10000#望海風斗#上田久美子#望海風斗#CD・DVD2021年1月12日に上演された雪組公演を映像化。聴力を失って絶望する天才音楽家の愛と苦悩を描く『fff-フォルティッシッシモ-』と、エキゾチックなレビュー『シルクロード～盗賊と宝石～』を収録。
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