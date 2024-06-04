ニンテンドー 3DS LL

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商品詳細
中古で購入した時からピンクの部分は色あせしておりました。スティック部分ゴムは外れております。各ボタン、ゲーム読み込み動作良好です。付属品タッチペン、充電器マリオパーティー星のカービィトリプルデラックス届いてからすぐ遊べます。中古であることを理解し完品を求める方は御遠慮ください。Nintendoニンテンドー3DSLLピンク/ホワイトcolor:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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