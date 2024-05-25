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xodiac シン　対面ペンサトレカ
商品番号 E27950138289
商品名

xodiac シン　対面ペンサトレカ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

xodiacシン　対面ペンサトレカになります。目立った傷や汚れ等は見受けられませんが、海外製品にご理解いただける方のみご購入お願いいたします。暗室で保管しておりました。即購入○5いいねで500円値上げしていきます。
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