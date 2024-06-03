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3DS DS カセット
商品番号 V10867947758
商品名

3DS DS カセット
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私の青春です。肝心の3DSが充電できない、画面が半分に割れた、上画面しか付かないなどでカセットの動作確認できません。購入の際はご注意ください。ソフトケースに入っているのはパール、たのしい幼稚園ことばとあそぼ、ルーンファクトリーです。2つまでお選びいただけます。2つセットで850円。1つで600円です。説明書付いているものやパッケージ自体ないものなどありますので何でもコメントください。#3DS#DS#カセット　#ゲーム　#青春
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