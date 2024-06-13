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プレイステーションポータブル PSP3000 ミスティックシルバー
商品番号 A72722747082
商品名

プレイステーションポータブル PSP3000 ミスティックシルバー
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「PSポータブルPSP3000ミスティックシルバー」本体のみになります。バッテリーなどその他の付属品は欠品しています。中古品のためスレキズなど多少の使用感はありますが、動作には問題ありません。ゲームソフト、ボタン操作などの動作確認済みです。ご質問などございましたらコメントお願いします。#ゲーム#本体#PlayStationPortable#PlayStation_Portable#PSP
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