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new3ds 専用品
商品番号 O73594579946
商品名

new3ds 専用品
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂new3ds本体のみになります。本体は初期化済みです。動作に問題はありません。スライドパッドが1度外れてしまい接着剤で固定しました。本体にスリ傷等が多く見られます。メモリーカードはありません。他に質問があれば受け付けます。nintendonew3dsNintendoNew3DS#3ds
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