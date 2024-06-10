Tempalay　テンパレイ　CD4枚セット＋タオル、ステッカー

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テンパレイ関連のCD4枚とグッズのセット。CDはすべて新品で購入。PCに取り込む際に1度開けただけです。◆フロム・ジャパン2 fromJAPAN213曲入り 2ndフル・アルバム発売日：2017年08月30日品番：PCD-83002定価；2,300円+税◆なんて素晴らしき世界8曲入りミニアルバム発売日：2018年09月26日品番：PECF-3208定価；1,852円+税◆21世紀より愛をこめて12曲入り 3ndフル・アルバム発売日：2019年06月05日品番：PECF-3234定価；2,600円+税◆AAAMYYY(エイミー)／BODY10曲入り1stソロ・アルバム発売日：2019年02月06日品番：PECF-3222定価；2,315円+税◆ロゴ柄タオル108×38cm。薄パープルにロゴの印刷が入ったタオル。2018年「なんて素晴らしきツアー」にて購入。1回使用後は選択してタンスにしまってました。状態は良いですが一応中古品ということでご理解いただける方に。◆ステッカー2枚沖縄のライブに行った方からお土産でいただきました。詳細不明です。大きいほう 9×12.6cm小さいほう 直径6cm※小さいステッカーは見た目四角いですが丸いカット線が入ってます。自宅保管の中古品であることをご理解頂けるかた、宜しくお願いします。「専用」「お取り置き」などメルカリ非推奨のやり取りは基本NGとさせて頂きます。バラ売り、値引きの相談はご遠慮ください。上記以外で質問ありましたらコメント欄にてお願いします。