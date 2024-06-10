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BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETINGMAGIC SHOP
商品番号 X97170424628
商品名

BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETINGMAGIC SHOP
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,600 円
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商品詳細

2019年に京セラドーム大阪で開催された『BTSJAPANOFFICIALFANMEETINGVOL.5[MAGICSHOP]』の最終公演のDVD。⚫︎定価:7,700円⚫︎スペック:OUTBOX、DIGIPACK、148Pフォトブック、ポップ・アップボックス(全2種のうちランダム1種）、MAGICSHOPTICKET1枚、フォトスタンド(1種）、フォトカード1枚(全7種のうちランダム1種)付き。開封はしましたが、DVDは何も再生しておらず、新品です。特に目立つ傷もないです。ですが、素人の保管なのであらかじめご了承ください。#BTS#bts#RM#JIN#SUGA#JHOPE#JIMIN#V#JK
http://narcologia.ru/goods/reinforcement879999.html
http://narcologia.ru/goods/preference46838.html
http://narcologia.ru/goods/moped101068.html
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