BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETINGMAGIC SHOP

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商品詳細
2019年に京セラドーム大阪で開催された『BTSJAPANOFFICIALFANMEETINGVOL.5[MAGICSHOP]』の最終公演のDVD。⚫︎定価:7,700円⚫︎スペック:OUTBOX、DIGIPACK、148Pフォトブック、ポップ・アップボックス(全2種のうちランダム1種）、MAGICSHOPTICKET1枚、フォトスタンド(1種）、フォトカード1枚(全7種のうちランダム1種)付き。開封はしましたが、DVDは何も再生しておらず、新品です。特に目立つ傷もないです。ですが、素人の保管なのであらかじめご了承ください。#BTS#bts#RM#JIN#SUGA#JHOPE#JIMIN#V#JK
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