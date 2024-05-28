BTS シーグリ 2018 season greeting 日本語字幕付き

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BTSの2018年のシーグリです購入してから1度開封し暗所にて保管しておりました。付属品は全て揃っており未開封の物もあります購入した時から中の箱が破れています(写真7枚目以降)状態をご了承いただいた方のみ購入お願いします即購入❌購入前にコメントお願いします質問等あれば気軽にコメントしてくださいm(__)mBTSバンタンキムナムジュンキムソクジンミンユンギチョンホソクパクジミンキムテヒョンテテチョンジョングクRMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKうちわプレフォトプレミアムフォトフラッグLYSSYSMGSWINGS花様年華アンカバハピエバ缶バッジ指輪ペンライトFCBT21トレカKOYASHOOKYMANGRJCHIMMYTATACOOKYキーリングタオルぬいぐるみDVD円盤butterPTDdynamiteBEラキドロmemoriesソウジュソロモンLINEFriends