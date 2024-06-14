【未使用】Mr.Children VHS＋レコード

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Mr.ChildrenのVHSビデオ5本＋レコード セットです全て新品未開封品で暗所にて保管しておりました。以下、内容です。1regressorprogress'96-'97tourFinalINTOKYODOME2Mr.ChildrenMusicclipsaliveVHS3Mr.Children/CONCERTTOURQ2000～20014Mr.Children/CONCERTTOURPOPSAURUS20015Mr.ChildrenMusicclipsaliveLD※あくまで一度人の手に渡ったものということをご了承の上、ご検討ください。※素人管理のため完全美品をお求めの方はお控え下さい。※バラ売りはいたしません。よろしくお願いいたします。Mr.Childrenミスターチルドレンミスチル桜井和寿ウカスカジー