一級建築士　日建テキスト

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令和4年度版のテキストになります。テキストと問題集を送付致します。昨年使用したので、ライン、メモはあります。その他質問等ありましたらお問い合わせください。※昨年こちらのテキストを使用して合格しました。 メモやラインは参考にして頂けたらと思います。