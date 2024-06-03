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一級建築士　日建テキスト
商品番号 Y79276561303
商品名

一級建築士　日建テキスト
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

令和4年度版のテキストになります。テキストと問題集を送付致します。昨年使用したので、ライン、メモはあります。その他質問等ありましたらお問い合わせください。※昨年こちらのテキストを使用して合格しました。　メモやラインは参考にして頂けたらと思います。
http://narcologia.ru/goods/stage204497.html
http://narcologia.ru/goods/peroration177215.html
http://narcologia.ru/goods/displease326731.html
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