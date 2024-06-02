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羽多野善蔵 萩焼 指月窯 共布 共箱 陶歴書
商品番号 F68150470015
商品名

羽多野善蔵 萩焼 指月窯 共布 共箱 陶歴書
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

萩花入波多野善蔵作日本工芸会正会員　　　　　　山口県指定無形文化財保持者指月窯　高さ　23cm直径　7cm古いものですのですが未使用で共箱に保管していました。他共布•陶歴書付きです。状態は良いとおもいます。#萩焼#陶器#花瓶#花入れ#茶道具#置物種類···宝瓶・花瓶
http://narcologia.ru/goods/peroration37915.html
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萩焼 山口県萩市｜萩焼 波多野指月窯

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