羽多野善蔵 萩焼 指月窯 共布 共箱 陶歴書

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商品詳細
萩花入波多野善蔵作日本工芸会正会員 山口県指定無形文化財保持者指月窯 高さ 23cm直径 7cm古いものですのですが未使用で共箱に保管していました。他共布•陶歴書付きです。状態は良いとおもいます。#萩焼#陶器#花瓶#花入れ#茶道具#置物種類···宝瓶・花瓶
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