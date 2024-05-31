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アーマードコア フォーミュラフロント PS2 ★動作確認済み
商品番号 T37601705994
商品名

アーマードコア フォーミュラフロント PS2 ★動作確認済み
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★動作確認済みです(写真8.9.10参照)★目立った傷や汚れなし★新品購入時の折り込みチラシ付き（写真6参照）⚠️気になる点があれば購入前にコメントで質問してください。⚠️商品の状態は中古品としては綺麗なほうだと思いますが、細かい傷や汚れなどが気になる方は購入をお控えください。#アーマードコア#アーマード・コア#ArmoredCore#FormulaFront
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