Xbox One X 本体 (1 TB HDD 外箱なし )

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商品詳細
2018年１２月に新品で購入しました。xboxseriesxを手に入れたので手放します。本体天板に透明な突起があり、裏面には赤い塗料が少しついています。XBOXonex本体、コントローラー、HDMIケーブル、電源コードです。外箱はありません。動作確認済みです。#xbox#xbox本体#ゲーム機
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