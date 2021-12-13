非売品特典モーニング娘。'21 Teenage Solution佐藤優樹 …

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商品詳細
「モーニング娘。'21/コンサートTeenageSolution～佐藤優樹卒業スペシャル～」佐藤優樹さん最後のコンサートファンの方必見(´˘`)です。2021.12.13日、行われた日本武道館公演の模様を収録！BluRay特典メイキング映像、フォトブックレット12p付⤴︎︎︎新品未使用。袋から出してません。セブンネット初回限定⚠︎特典物(巾着袋)は、袋から出しており中古品です。⚠︎巾着袋は非売品なのでレアです(*^^*)綺麗ではありますが、神経質な方、完璧を求める方は購入お控えくださいm(__)m#佐藤優樹#譜久村聖#CD・ブルーレイ#モーニング娘21#卒コン#生田衣梨奈#石田亜佑美#小田さくら#野中美希#牧野真莉愛#羽賀朱音#加賀楓#横山玲奈#森戸知沙希#北川莉央#岡村ほまれ#山﨑愛生#ハロプロ#つんく♂#日本武道館公演
http://narcologia.ru/goods/shuttle800525.html
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