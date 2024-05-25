PSvita SONY PCH-2000 動作未確認 ジャンク ブラック

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▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽数ある商品から見つけていただき、ありがとうございます♪早い者勝ち◎即購入大歓迎◎▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽【商品案内】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝プレイステーションヴィータソニーPSvitaPCH-2000動作未確認ジャンク品ブラック◎状態スレ傷ございますので写真でご確認ください。専用のコードなく、動作未確認のお品物です。動作保証が出来ない商品です。ジャンク品扱いになります。また、年代物、古い商品になりますので、不具合・配送中の故障等は保証はいたしかねますので、ジャンク品認識でお願い致します。部品・パーツ取りお部屋のインテリアの利用目的、又はメンテナンス・修理のできる方のご検討をお奨めします。◎付属品なし＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊#urinchan↑出品中の一覧はこちらから見ていただくと見やすいです。＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊#ソニー#SONY#ゲーム#ゲーム機#本体#PSvita＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⚠️【注意事項】⚠️こちらの商品を扱うプロ・専門店ではございません。そのため素人の検品ですので、「神経質な方」「完璧を求める方」は実際に手に取って確認出来るお店での購入をおすすめ致します。また、状態もご自身で写真からご判断いただき気になる箇所あればお気軽にコメント下さい！不審な方・評価が悪い方はトラブル防止のため、取引をキャンセルする場合がございます。送料を抑えるためコンパクトにして発送致しますのでご了承ください。そのため開封する際はカッターなどの刃物を使うと中の物が傷つく可能性がありますのでご注意ください。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽読んでいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願い致します。▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽