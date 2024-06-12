『教団改革』第一集(全10冊)

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1971年から約10年間、当時の龍谷大学の教授・助教授・大学生その他を中心に構成された「教団改革をすすめる会」による浄土真宗本願寺派(以下、教団と略す)の批判的機関誌。戦前〜敗戦間に教団が国策に奉じる為に生み出した戦時教学。その原因を追求すると共に現在(1971年当時)も内包されている教団の保守的・権威的な体質を批判、並びにその改善を促すことを目指した。当会の中心人物は昭和初期に生まれた信楽峻麿・岡亮二氏(両名共に既往生)であった。尚、現在も活動を続けている「念仏者九条の会」。その活動の中心にはこの「教団改革」を志に生きてきた方々の熱意があり、現在も受け継がれていることを忘れてはならない。今から50年以上も前の機関誌になります。