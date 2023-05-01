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玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Blu-ray２枚組
商品番号 L33159830356
商品名

玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Blu-ray２枚組
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

玉置浩二35thANNIVERSARYCONCERTSpecialCollections\"Arcadia\"\u0026\"星路(みち)\"〔ブルーレイ２枚組〕８月２日発売玉置浩二BillboardClassics理想郷Arcadiain河口湖ステラシアター玉置浩二ConcertTour2022故郷楽団～星路～in仙台以上の２つのコンサートツアーが収録されたBlu-rayBOX２枚組となります。定価13,200円本日、到着して１回のみ視聴しました。もちろんキズなども無くほぼ新品同様です。購入時に梱包されていたフィルムに入れてお送りします。らくらくメルカリ便宅急便コンパクトにてご発送します。
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