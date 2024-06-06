【ソフト付き】ニンテンドーDSlite クリムゾンレッド 本体 充電器付

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★商品説明★任天堂 ニンテンドーDSliteクリムゾンレッド本体★おまけソフト★・クイズマジックアカデミーDS・クイズマジックアカデミーDS二つの時空石【本体状態】●外装は経年劣化と使用に伴う細かい傷やダメージがございます。内装の液晶画面につきましては大きく目立つ傷はございません。（画像にてご確認ください。）【機能確認】●十字キー・各種ボタン・スピーカーは動作確認して正常に動きます。なお、Lボタンは少し強めに押すと反応しやすくなります。【付属品】DSライト純正充電器※充電器不要であれば−100円値下げ致します。※青色のタッチペンをご希望の方は＋200円でお付け可能です。【備考欄】※バラ売りは不可能となります。※全てのソフト動作確認済みです。※水濡れ対策をして匿名発送致します。お子様のプレゼントなどにご検討いただければ幸いです。----------------------------------------------◉確認事項○発送方法は安心して取引を進めてまいります。その為、追跡機能付きの配達にて発送費用を負担させていただきます。梱包の際はアルコールにて消毒をし、水漏れ対策・プチプチなどを使用して梱包致します。安心・快適・迅速なご対応に努めてまいります。※地球環境のエコの観点から使用済みの資材を使うこともございます。○出品商品は中古商品が多く、素人保管です。商品受取後の不動作などの対応は承りませんのでご理解下さい。また、古い商品を扱う関係上、コレクター様・神経質な方はご遠慮をお願い致します。○商品画像を確認の上、ご購入をお願い致します。○大幅な値引き・返品・クレーム対応は致しません。※出品している商品を一緒にご購入の際は送料分を値引きさせていただきます。ご検討の際はコメントにてご連絡をお願い致します。○家内には喫煙者・ペットはおりません。上記の件にてご納得して頂ければご検討の程宜しくお願い致します。