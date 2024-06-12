オンライン謎解きゲーム時間旅行と7つの謎　SCRAP

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リアル脱出ゲーム×朗読劇『時間旅行と7つの謎』 パッケージ版 | SCRAP GOODS SHOP



公式】リアル脱出ゲーム『時間旅行と7つの謎』



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SCRAPが贈る、大人気オンラインゲーム4種のパッケージ版が登場！ 常設 ...

プレイヤー全員で「朗読劇」を演じる、圧倒的没入感の新作リアル脱出ゲーム。キャラクターになりきって、朗読劇を演じながら謎を解き明かしていく体験型推理ゲームです。リアル脱出ゲーム×朗読劇『時間旅行と7つの謎』は、インターネットが使えるパソコンやスマホ/タブレットを通して、お好きな場所でご自分のペースで遊んでいただける体験型ゲームです。参加人数:2〜4人制限時間:制限時間なし(所要時間4〜5時間)定価:6,200円