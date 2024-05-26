真・魔導物語1～8 外伝/98 計10冊 織田健司ファミ通文庫ぷよぷよ ...

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10冊セットです。多少使用感、ヤケ、シワ、側面に少し汚れ・くすみ等ありますが、全体的に状態はきれいな方だと思います。※値下げ交渉はご遠慮ください。※セット商品はバラ売りしません。（これらの交渉はコメント返信せずブロックします。ご了承ください。）※基本土日祝日は発送できません。その他、発送不可日等プロフィールページに記載するのでご確認ください。※匿名配送ではない商品は、ゆうゆうメルカリ便に変更可能ですが、送料差額分は商品価格に反映させていただきます。また、発送が少し遅れます。(購入後に変更しても匿名配送になりません。)※ご購入はコメントなしで大丈夫です。※発送をお急ぎの方は、購入前にコメント欄から発送予定日をご質問ください。