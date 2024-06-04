小沢健二　東大900番講堂講義　教科書

9/30に東大900番講堂で開催された小沢健二さんの教科書\u0026赤い山から銀貨が出てくるの2冊セットです。家族で参加したため何冊かございます。シール開封はしておらず、小沢さんが破るよう指示したページ3枚は破っておらず、書き込みなどはしておりません。#オザケン#小沢健二#東大