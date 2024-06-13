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商品詳細
天台止観の研究著関口眞大岩波書店刊行定価4000円(本体3883円)ISBN4-00-001443-9現在は絶版のものです。禅思想は達磨禅と天台止観とを二大主流とする．本書は禅思想全般にわたる広い視野にたって，達磨禅と天台止観を関連づけながらそれぞれの本質を考究し，特に天台止観の成立の経緯，その組織の特色・影響を解明する．#関口眞大#禅#達磨#天台止観#達磨禅#岩波書店#仏教#ハイジの本棚
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