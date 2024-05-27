仮面ライダーBLACK DVD VOL.1 レンタル版

「仮面ライダーBLACKVOL.1」#倉田てつを#堀内孝人#石ノ森章太郎#DVD87～88年に放送された、仮面ライダーシリーズの原点に立ち返った作風で人気が高い『仮面ライダーBLACK』。阿木燿子／宇崎竜童による主題歌や渡辺宙明の挿入歌も新鮮だ。レンタル版です。ジャケットとディスクのみの発送になります。ジャケットの日焼けや、擦れ等もある場合ががございます。写真を確認して頂き判断をお願い致します。中古商品なので神経質な方はご遠慮下さい。#特撮DVD_のびB0002ZMBEG



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