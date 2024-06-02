1度くらい読んだだけの美品です。1冊のお値段になります。おまとめ買い歓迎です、コメントくださいませ。小動物臨床の獣医師さん向け42.肺血管の異常41.四肢の骨折線37.肺野の不透過性変化-気管支・間質パターン編-36.肺野の不透過性変化-肺胞パターン編-35.咽頭部のX線不透過性変化頚部気管陰影の異常30.胸腔内腫瘤



伴侶動物画像診断 No.13（2018年10月号）



伴侶動物画像診断 No.38（2022年12月号）



伴侶動物画像診断



伴侶動物画像診断 No.43（2023年10月号）



伴侶動物画像診断 No.40（2023年4月号）



伴侶動物画像診断 株式会社 緑書房



伴侶動物画像診断 No.42（2023年8月号）



伴侶動物画像診断 No.4（2017年4月号）



伴侶動物画像診断 No.41（2023年6月号）



伴侶動物画像診断 株式会社緑書房



伴侶動物画像診断 No.8,9,10,11,12,13 100％安い www.acr-concept.com



伴侶動物画像診断 No.17 特集:部位別の基本描出シリーズ循環器編 2 ...



伴侶動物画像診断 No.10 特集:部位別の基本描出シリーズ内分泌器官編 ...



伴侶動物画像診断17 心臓 各論 先天性疾患 適切な価格 www.acr-concept.com



伴侶動物画像診断40 胃•小腸の拡張 減額 62.0%OFF www.acr-concept.com