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伴侶動物画像診断
商品番号 M38694817179
商品名

伴侶動物画像診断
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,146 円
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商品詳細

1度くらい読んだだけの美品です。1冊のお値段になります。おまとめ買い歓迎です、コメントくださいませ。小動物臨床の獣医師さん向け42.肺血管の異常41.四肢の骨折線37.肺野の不透過性変化-気管支・間質パターン編-36.肺野の不透過性変化-肺胞パターン編-35.咽頭部のX線不透過性変化頚部気管陰影の異常30.胸腔内腫瘤
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