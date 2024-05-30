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TAEMIN THE 1st STAGE NIPPON BUDOKAN FC盤
商品番号 Y68769535522
商品名

TAEMIN THE 1st STAGE NIPPON BUDOKAN FC盤
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAEMINTHE1stSTAGENIPPONBUDOKAN【完全限定生産コンプリート盤(FCLimitedEdition)】Blu-ray収録内容：ライブ本編＆ドキュメンタリー映像収録仕様：【Blu-ray1枚】+【フレグランスディフューザー】+【アロマストーン】+【PHOTOBOOKLET98P】※豪華化粧ケース仕様Blu-rayは一度だけ再生しました。フレグランスディフューザーは未開封、未使用です。※アロマストーンは使用済みなのでお付けしません。使用済みでも良ければお付けすることも可能です。中古品となりますので、ご理解のある方のみご購入ください。即購入⭕️#テミン#CD・DVD#SHINee#TEAMIN
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