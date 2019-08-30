Nintendo 3DSll / NEW Nintendo 3DSll

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Nintendo3DSllcolor…BLACKNEWNintendo3DSllcolor…Whiteどちらも動作確認済み（問題なし）※初期化後、発送※SDカードありません※バラ売りの場合、各6000円※その他気になる箇所ごさいましたら写真追加しますのでコメントください