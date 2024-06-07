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ゲームボーイ ポケット グレー
商品番号 C56130710887
商品名

ゲームボーイ ポケット グレー
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームボーイポケットのグレーです☆*。ソフト読み込み、ボタン類は反応しました！通信ケーブル、イヤホンは確認してません部分的にボディーに黄ばみがありますまたボディー全体にカサつきがありますプレイ用としては問題ありませんが美品をお探しの方は御遠慮くださいソフトは付きません（\u003e_\u003c）ゲームボーイポケットゲームボーイNintendoニンテンドー任天堂
http://narcologia.ru/goods/plaque982607.html
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