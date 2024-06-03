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藤井フミヤ/LAST COUNTDOWN 10 YEARS OF BUDOKA…
商品番号 C56219305279
商品名

藤井フミヤ/LAST COUNTDOWN 10 YEARS OF BUDOKA…
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「藤井フミヤ/LASTCOUNTDOWN10YEARSOFBUDOKAN1999-2008MEMORIALDVD-BOX〈完全生産限定盤・4枚組〉」藤井フミヤ定価:￥20000・DISC1···2008年カウントダウン・DISC2···未発表だった2005年カウントダウン・DISC3···武道館初、1999年カウントダウン・DISC4···1回目から10回までのカウントダウンのオープニングとカウントダウン後のライブの名場面集です。副音声でフミヤさん、スティーブさん、舞台監督さんとの裏話トークあり#藤井フミヤ#CD・DVD
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