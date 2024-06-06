SnowMan ASIA TOUR 2D.2D〈初回盤 3Blu-ray〉

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SnowManASIATOUR2D.2D〈初回盤3Blu-ray〉一度全て開封し、使用致しました。中身の状態はほぼ新品と同様の状態になりますが、長く閉まっていたため周りの袋が少し汚れております。ご希望でしたら袋なしでの郵送も可能になります。気になる方はご購入お控え頂けるようお願い致します。また可愛いレシートも取っておいてありましたのでこちらもご希望でしたらご一緒に梱包させて頂きます。他にもSnowMan関連の商品多く出品しておりますため、一度ご覧下さい！まとめてご購入して頂けます方はお気持ち程度ですが値引きさせて頂きます！〈購入する前に必ずプロフィール欄をご確認ください\\(ˆoˆ)/〉#SnowMan#Snow_Man#2D2D#岩本照#深澤辰哉#渡辺翔太#阿部亮平#宮舘涼太#向井康二#目黒蓮#ラウール#CD・DVD