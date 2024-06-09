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2PM DVD 10点セット 初回限定盤 ライブ映像、ドキュメンタリー映画 他
商品番号 S64477317596
商品名

2PM DVD 10点セット 初回限定盤 ライブ映像、ドキュメンタリー映画 他
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 11,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1.2PMHottest～2PM1stMUSICVIDEOCOLLECTION\u0026TheHistory2.2PM1stConcertinSEOUL\"DON'TSTOPCAN'TSTOP\"3.1stJAPANTOUR2011“Takeoff”inMAKUHARIMESSE4.ARENATOUR2011“REPUBLICOF2PM”5.2PMLIVE2012“SixBeautifulDays”in武道館6.LEGENDOF2PMinTOKYODOME7.ARENATOUR2014GENESISOF2PM8.2PMARENATOUR20152PMOF2PM9.2PMARENATOUR2016GALAXYOF2PM10.BeyondtheONEDAY～Storyof2PM\u00262AM～・国内正規品・ライブDVD8枚、MV集+ヒストリー映像DVD1枚、ドキュメンタリー映画DVD1枚の計10点セットになります。・全て初回限定版です。・ブックレット付・アウターケース表面にスレあり・ディスクの状態はほぼ良好ですが一部ディスクに少しのスレがあります。(全て再生に問題ありません)※バラ売り不可※#2PM#ジュンケイ#ニックン#テギョン#ウヨン#ジュノ#チャンソン#JUNHO#Jun.K
http://narcologia.ru/goods/competitive315181.html
http://narcologia.ru/goods/capitation687608.html
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