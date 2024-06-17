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山猿 カピバラ
商品番号 B22887473599
商品名

山猿 カピバラ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山猿カピバラキーホルダー山猿(元LGMonkees)のライブ会場でゲットしました。カピバラキーホルダーです。「ゲットした人は幸せになれる、幸せのカピバラ」として有名です。グリーンとオレンジの2個セットです。大切に保管していました。未使用品です。大切にしてくださる方にご購入お願いします。山猿カピバラぬいぐるみ他にも山猿グッズ出品しています。まとめ買いでお値引きさせて頂きます。#山猿#LGMonkees#カピバラ#幸せの#キーホルダーグッズ種類...キーホルダー
http://narcologia.ru/goods/reboot658836.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture222741.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture335341.html
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