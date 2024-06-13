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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。お値下げしました。5,000→4,500→4,000母が使っていた三味線の撥です。サイズは1㎝方眼ボードに乗せた画像でご確認ください。133gUSED品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。購入前にプロフィールをお読みください。
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