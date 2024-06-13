Mrs. GREEN APPLE Utopiaアクリルスタンド 藤澤涼架

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Mrs.GREENAPPLEのUtopiaにて販売されていたアクリルスタンドになります！新品未開封なので綺麗な状態です！！今は販売されていないため、とても希少なのでは、、、？と思われます。折れ水濡れ防止の上、発送させて頂きます！Mrs.GREENAPPLEミセスグリーンアップルみせすぐりーんあっぷる大森元貴若井滉斗藤澤涼架