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ヤマハ　アルトサックス　YAS-480
商品番号 B63107409298
商品名

ヤマハ　アルトサックス　YAS-480
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 42,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年頃に購入して、半年で10回ほど使用しました。それ以来使用しておらず、故にかなりの美品かと思われます。使わなくなっていたのと、引越しに伴い出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture644341.html
http://narcologia.ru/goods/browse616491.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford766873.html
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