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TOMBO トンボ ハーモニカ まとめ売り メジャーボーイ 複音
商品番号 G52187688368
商品名

TOMBO トンボ ハーモニカ まとめ売り メジャーボーイ 複音
ブランド名 トンボ
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハーモニカまとめ売りになります。・トンボハーモニカメジャーボーイ・HOHNERSpecial20トンボハーモニカは5本あります。A、C、D、E、GDはケースがありません。使用感、使用傷あります。音が鳴るかは確認出来ておりません。メンテナンスして使って頂ければと思います。長期保管の中古品にご理解頂ける方よろしくお願いします。
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