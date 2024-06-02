behringer HPX6000 Headphones

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商品詳細
Brand:behringerNAME:HPX6000Color:Black仕様:■ヘッドホン■タイプ：ダイナミック密閉型■ドライバー：50mm、ネオジウムマグネシウム■インピーダンス：24Ω■感度：98dB@1KHz■重量：約310g（ケーブル除く）■ケーブル：着脱式カールコード（片出し、約1.3m）■プラグ：3.5mmステレオミニ（L型）■付属品：変換プラグ、キャリングポーチCondition:新品未使用購入先:サウンドハウス付属品:付属品一式*画像にあります白いBOXは撮影用に使用しているものですので付属致しません。購入価格:7500円#ヘッドフォン#べリンガー#DJ種類...その他
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