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behringer HPX6000 Headphones
商品番号 M49615231787
商品名

behringer HPX6000 Headphones
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 1,989 円
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商品詳細

Brand:behringerNAME:HPX6000Color:Black仕様:■ヘッドホン■タイプ：ダイナミック密閉型■ドライバー：50mm、ネオジウムマグネシウム■インピーダンス：24Ω■感度：98dB@1KHz■重量：約310g（ケーブル除く）■ケーブル：着脱式カールコード（片出し、約1.3m）■プラグ：3.5mmステレオミニ（L型）■付属品：変換プラグ、キャリングポーチCondition:新品未使用購入先:サウンドハウス付属品:付属品一式*画像にあります白いBOXは撮影用に使用しているものですので付属致しません。購入価格:7500円#ヘッドフォン#べリンガー#DJ種類...その他
http://narcologia.ru/goods/recycling24914.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit607586.html
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