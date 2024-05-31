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【真作】泉潤子/白糸の瀧‥/一行書/掛軸/名家伝来/AC-730
商品番号 P99714235425
商品名

【真作】泉潤子/白糸の瀧‥/一行書/掛軸/名家伝来/AC-730
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】泉潤子【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は多少の時代ヤケ、汚れシミ、巻シワなどあります。表装は概ね良好です。　　杉箱付　　　軸丈　　縦　194cm　×　幅　39cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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