レア★ミッキーマウス Micky Mouse★インテリアライト テーブルランプ

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レア★ミッキーマウスMickyMouse★インテリアライトテーブルランプルームランプランタンフィギュア★ディズニーDisneyTDL傷：中古品になりますので、多少の擦れ傷等の経年劣化ダメージが御座いますのでご了承下さい。箱：ありませんのでプチプチでしっかりと梱包し、リサイクル段ボールに入れて発送致します。破損防止のため中の電球はぬいて発送いたしますのでご用意願います。■メーカー：ディズニー■商品サイズ本体：約高さ26.5㎝×横幅20.5cm×奥行18.5cm重さ：約2kg■素材ポリエステル樹脂レジン金属廃盤で今後入手困難なアイテムかと思います！この機会をお見逃しなく！！コレクションはもちろん、クリスマスプレゼント、記念日のプレゼント、特別な方へのプレゼントギフトとしてもオススメです。昭和レトロミッキー