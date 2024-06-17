未使用】和硯 紫雲石硯 佐藤鐵治作 天然石 箱入り 書道道具 美術工芸 ...

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●和硯 紫雲石硯 佐藤鐵治作 天然石 箱入り 未使用品です。・石の持つ優雅さ、紫雲石が良質で有ることが説明書に記されています。・佐藤鐵治作の硯で筆置きもあつらえております。・紫雲石硯は、日本では佐藤鐵治氏のみが製作しています、希少な職人の硯です。・硯底面に、佐藤鐵治氏彫りの作名入りです。 ・Size：縦 約13.1cmくらい x 横 約8.1cmくらいx 厚さ 約2.0cmくらい 重さ：約425.0gくらい ・詳細は画像にて判断お願いします。●状態：未使用品です、綺麗な状態です。・画像と実物の色には多少の違いがある場合がありますご了承ください。・商品確認しておりますが、見落としあるかもしれませんのでご理解よろしくお願いします。・完璧を求める方、神経質な方はご遠慮お願いします。【当商品の画像・タイトル・説明文の無用転載を禁じます】＃和硯 ＃紫雲石硯 ＃佐藤鐵治作 ＃天然石 ＃箱入り ＃書道道具 ＃美術工芸