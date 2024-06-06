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茶道具　東福寺同聚院前住職　西部文浄老師筆　十二ヶ月短冊　複製　共箱　C5721
商品番号 E67312284185
商品名

茶道具　東福寺同聚院前住職　西部文浄老師筆　十二ヶ月短冊　複製　共箱　C5721
ブランド名 Evital
特別価格 税込 5,084 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式...色紙大きさ　幅約36.3cm×6.1cm若松、燕、竹、松茸、炉辺にシミのような箇所があり、花菖蒲の角が折れています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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