

茶道具 東福寺同聚院前住職 西部文浄老師筆 十二ヶ月短冊 複製 共箱 C5721 茶道具 東福寺同聚院前住職 西部文浄老師筆 十二ヶ月短冊 複製 共箱 C5721



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形式...色紙大きさ 幅約36.3cm×6.1cm若松、燕、竹、松茸、炉辺にシミのような箇所があり、花菖蒲の角が折れています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。