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マリゴ 28/901 オーボエ　Marigaux
商品番号 E78359019250
商品名

マリゴ 28/901 オーボエ　Marigaux
ブランド名 Evital
特別価格 税込 78,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真のもので全てとなります。(本体、ケース、カバー)ケース、カバーも付属しますが、古いもののため傷や汚れが多いです。当方、素人のためタンポやキーの状態は分かりません。調整は必須かと思われます。ご理解の上、ご購入お願いいたします。キー部や木管部など全体的に細かい傷があります。画像の追加やご質問などはできる範囲内で可能ですので、お気軽にコメントください。シリアルNO2万7千番台購入日や使用頻度は不明です。オーボエ　OBOEマリゴ　901
http://narcologia.ru/goods/procurement742833.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral819732.html
http://narcologia.ru/goods/ordering715979.html

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