マリゴ 28/901 オーボエ　Marigaux

写真のもので全てとなります。(本体、ケース、カバー)ケース、カバーも付属しますが、古いもののため傷や汚れが多いです。当方、素人のためタンポやキーの状態は分かりません。調整は必須かと思われます。ご理解の上、ご購入お願いいたします。キー部や木管部など全体的に細かい傷があります。画像の追加やご質問などはできる範囲内で可能ですので、お気軽にコメントください。シリアルNO2万7千番台購入日や使用頻度は不明です。オーボエ OBOEマリゴ 901



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