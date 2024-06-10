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オットーリンクテナーサックスメタルマウスピース８番
商品番号 D67476745223
商品名

オットーリンクテナーサックスメタルマウスピース８番
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

supertonemasterusaNY8です。キャップ、リガチャーは付属しません。7.6使用していて必要なくなり出品しました。値下げしました。再値下げしました。
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