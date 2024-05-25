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フルート　ジャンク　YAMAHA YFL43
商品番号 Q36364613324
商品名

フルート　ジャンク　YAMAHA YFL43
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

壊れておりますのでジャンク品としての出品です。全体的に傷や汚れ、欠けてる部品があります。私の方で、地元の某管楽器屋にこちらのお品を持って行った際に修理費用が33000円と仰っていました。（誤差があるかと思いますのであくまでご参考にどうぞ）動かない前提でのご購入をお願い致します。※神経質な方はご購入ご遠慮下さい。部品取りやマニアの方にオススメです。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。宜しくお願い致します。
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