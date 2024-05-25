エピフォン、エレキギター＆未使用弦6本

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商品詳細
弦が、3本ありません。未使用の弦を1セットおつけします。ご自由に使用して下さい。アンプからの音だしは、確認済みです。写真の様こまかなキズは、あります。ご理解のあるかた宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual112646.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion246578.html
http://narcologia.ru/goods/perforce91865.html
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