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エピフォン、エレキギター＆未使用弦6本
商品番号 N30931474891
商品名

エピフォン、エレキギター＆未使用弦6本
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 8,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

弦が、3本ありません。未使用の弦を1セットおつけします。ご自由に使用して下さい。アンプからの音だしは、確認済みです。写真の様こまかなキズは、あります。ご理解のあるかた宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual112646.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion246578.html
http://narcologia.ru/goods/perforce91865.html
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