TE04 透けてないノーマルver.ジェリービーンズ デコパーツ

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商品詳細
TE04透けてないノーマルver.ジェリービーンズデコパーツ⇣こちらを押して頂くと#びおのしゅっぴんぶつ♤出品物一覧がとても見やすいですよ:3━━━━━━━━━━━━━━━━➮10個入り￥320(1個あたり￥32)➮33個入り￥1000(1個あたり約￥30)➮50個入り￥1450(1個あたり約￥29)➮100個入り￥2800(1個あたり￥28)どの個数タイプを何袋かコメントください(♡︎ˊ艸ˋ♡︎)※クリアタイプは完売しました！○12色展開○全てカラーランダム○お色の指定はできません○100個以上からは未検品になります※基本的に未開封になりますが、稀にシーラーがうまく止まっておらず穴があいている袋があり、その場合は袋を入れ替えている物ものもあります○10~50個入りは、入らないカラーがあるかもしれません予めご了承ください(\u003e_\u003c)即購入⇒100個入り1セットを着払い⚠︎プロフ必読⚠︎未読と判断しましたら、トラブル防止のためお取引をお断りさせて頂くことがあります(\u003e_\u003c;)分からない事はコメント下さい┏〇゛━━━━━━━━━━━━━━━━
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